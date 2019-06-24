Фото: Christopher Booth/imago sportfotodienst/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес покидает свой пост.

Контракт между 59-летним специалистом и командой не будет продлён после 30 июня 2019 года, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны не смогли прийти к взаимному соглашению. Причиной отказа главного тренера продлевать контракт является отсутствие гарантий на усиление состава в летнее трансферное окно.

«Ньюкасл» закончил сезон-2018/19 на 13-й строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл» Рафа Бенитес может вернуться в лондонский «Челси», писал News.ru.

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