https://static.news.ru/photo/1de16772-967d-11e9-98e4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christopher Booth/imago sportfotodienst/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес покидает свой пост.

Контракт между 59-летним специалистом и командой не будет продлён после 30 июня 2019 года, сообщает пресс-служба клуба.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP — Newcastle United FC (@NUFC) 24 июня 2019 г.

Стороны не смогли прийти к взаимному соглашению. Причиной отказа главного тренера продлевать контракт является отсутствие гарантий на усиление состава в летнее трансферное окно.

«Ньюкасл» закончил сезон-2018/19 на 13-й строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл» Рафа Бенитес может вернуться в лондонский «Челси», писал News.ru.