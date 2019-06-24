Главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес покидает свой пост.
Контракт между 59-летним специалистом и командой не будет продлён после 30 июня 2019 года, сообщает пресс-служба клуба.
It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.— Newcastle United FC (@NUFC)
Full club statement:
https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP 24 июня 2019 г.
Стороны не смогли прийти к взаимному соглашению. Причиной отказа главного тренера продлевать контракт является отсутствие гарантий на усиление состава в летнее трансферное окно.
«Ньюкасл» закончил сезон-2018/19 на 13-й строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл» Рафа Бенитес может вернуться в лондонский «Челси», писал News.ru.