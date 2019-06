Контракт между 59-летним специалистом и командой не будет продлён после 30 июня 2019 года, сообщает пресс-служба клуба.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP