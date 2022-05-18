«Зря паспорт дали»: Широков прокомментировал уход Фернандеса из ЦСКА Роман Широков: зря Фернандесу дали российский паспорт

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал возможный уход защитника армейского клуба Марио Фернандеса, о чём накануне сообщили ряд СМИ. Бывший одноклубник бразильца выразил сожаление по поводу того, что Фернандес получил российский паспорт.

Станет ли серьёзной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать, – сказал Широков.

По информации бразильского журналиста Фабио Алейшо, Фернандес покинет ЦСКА после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Футболист недоволен последними результатами команды, ситуацией в клубе и обстановкой в России.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. В составе московского клуба он провёл 326 матчей и забил десять голов. Защитник три раза выигрывал чемпионат России. В июне 2016 года он получил российский паспорт, а в 2018 году выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира.

Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура РПЛ от «Краснодара» (0:1) попросил руководство клуба снять себя с должности наставника команды.