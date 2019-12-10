https://static.news.ru/photo/831beae6-1b2e-11ea-aa2b-fa163e074e61_660.jpg Жоау Мариу Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Полузащитник Жоау Мариу, который выступает на правах аренды за «Локомотив», надеется, что «железнодорожники» смогут выкупить права на него у итальянского «Интера».

Мне нравится клуб, город. Поэтому — да, я бы предпочел остаться здесь, чем вернуться в «Интер». Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет дальше. Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня, мы сядем и обо всем договоримся, — приводит слова хавбека Sport24.

Футболист признался, что выбрал вариант с переездом в Россию во многом из-за участия «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России узнала всех соперников по контрольным матчам перед чемпионатом Европы — 2020.