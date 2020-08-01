Женский футбольный «Зенит» уступил ЦСКА

https://static.news.ru/photo/77409646-d41e-11ea-a832-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/wfccska

Матч первого тура женского чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА завершился поражением петербурженок со счётом 1:2. Примечательно, что игра стала первой официальной встречей для представительниц Санкт-Петербурга.

Первый гол был забит в пользу сине-бело-голубых — уже на 2-й минуте отличилась Елена Шестернёва. ЦСКА постарался ответить на это голом Габриэль Онгене на 19 минуте. На 87 минуте футболистка «Зенита» Дарья Шквара получила красную карточку за фол в штрафной. Победу ЦСКА принесла Надежда Смирнова благодаря точному удару с пенальти.

Женская команда ФК «Зенит» была сформирована в январе 2020 года. Главным тренером стала пятикратная чемпионка России по футболу Ольга Порядина.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Спартак» принял решение о переносе объявления о трансфере нападающего Александра Кокорина.

Такое решение связано с трагедией в семье форварда «Спартака» Александра Соболева — у 23-летнего футболиста умерла мать.