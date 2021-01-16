Жена защитника ЦСКА Фернандеса мечтает получить гражданство РФ

https://static.news.ru/photo/50098b88-58fc-11eb-8e90-fa163e074e61_660.jpg Марьяна Шотт де Фрейтас и Марио Фернандес Фото: Maryana Chott De Freitas Fernandes/facebook.com

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес сообщил, что его супруга хочет получить российское гражданство.

Так, в конце декабря 2020 года Фернандес женился на Марьяне Шотт де Фрейтас.

Мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи, — отметил Фернандес, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.

Фернандес пришёл в ЦСКА в 2012 году. Через четыре года он смог получить российский паспорт, а ещё спустя год получил вызов в сборную России.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун успешно прибыл в расположение команды, которая в настоящее время проходит сборы в ОАЭ.

Известно, что некоторое время назад у игрока возникли проблемы с визой, из-за этого он позднее присоединился к команде. «Зенит» вылетел в Эмираты 15 января.