Жена владельца «Спартака» осудила Канделаки за призывы оформить Fan ID Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова посмеялась над Канделаки за призывы оформить Fan ID

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Тина Канделаки

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала Тину Канделаки за призывы оформить Fan ID. По словам Салиховой, бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» ни под каким предлогом не сможет «продать» паспорт болельщика. Ее слова передает «Чемпионат».

Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал «Матч» с патчами в придачу, — заявила Салихова.

Она добавила, что Fan ID — это сумасшедший удар по российскому футболу.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 30 декабря прошлого года. Оформить Fan ID можно на портале госуслуг.

Ранее фанаты московского ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за принятия закона о введении паспорта болельщика. Болельщики пообещали вернуться на стадионы после отказа от использования системы. Бойкотируют матчи также болельщики «Спартака» и «Динамо».