Жена Мамаева опубликовала фото супруга на отдыхе с Кокориным в Дубае

https://static.news.ru/photo/c8798868-4eb4-11eb-b2c5-fa163e074e61_660.jpg Павел и Алана Мамаевы Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Футболист «Ростова» Павел Мамаев вместе со своим давним другом, нападающим московского «Спартака» Александром Кокориным, побывали в парке аттракционов «Леголенд». Семейным снимком отдыха в Дубае поделилась в Instagram Алана Мамаева.

Судя по кадрам, Кокорин и Мамаев отдыхают вместе с жёнами и детьми. Семьи дружат, а вот подписчики уверены, что закадычные приятели — это гремучая смесь. Поклонники считают, что спортсмены обязательно попадут в новую историю в арабской стране. По их мнению, будет новый большой скандал.

Летом гражданская жена Кокорина Дарья Валитова показала кадры из роддома. Она поделилась первыми снимками их совместного со спортсменом сына Майкла. Мальчику 4 июня исполнилось три года.

Многие при этом похвалили футболистов за то, что «не сдают друг друга» и вместе даже после множества историй, в которые они регулярно попадали.

Друзья уже минимум три раза попадали в скандалы. Первый случился в 2012 году, когда они опубликовали свои интимные фото, где вместе лежат в ванной. Потом Кокорин и Мамаев правда утверждали, что это шутка, а снимали их девушки.

Затем была история с шампанским в Монте-Карло, а в 2018-м их настиг самый тяжёлый по последствиям скандал. Футболисты устроили несколько драк в центре Москвы, за что позже отсидели в тюрьме.

В середине декабря адвокат Мамаева заявил, что футболист готов возместить моральный вред потерпевшему водителю Виталию Соловчуку в размере 10 тысяч рублей, а также заплатить 1800 рублей за медицинские расходы из-за полученной травмы, сообщал NEWS.ru.