«Жалкое зрелище»: в РФС назвали причины провала сборной России на Евро-2020

Причины провала российской сборной на Евро-2020 не в тренере, а в техническом мастерстве и тактической грамотности футболистов. Такое мнение в беседе с НСН высказал почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

По его словам, матч с Данией был жалким зрелищем, было обидно за ребят. Он надеялся, как минимум на ничью, потому что в предыдущих матчах Дания ничего не показала.

Это чисто тренерское дело. А не получилось то, что не получалось последние три года. Мы плохо играем в футбол. У нас огромные изъяны в техническом мастерстве, колоссальные проблемы в тактическом образовании. Все четыре гола — все вопросы тактики. Она полностью отсутствует у нас, — отметил Колосков.

По мнению почётного президента РФС, причина поражения также в менталитете футболистов и футбольной школе — их не учат ни индивидуальной тактике, ни групповой. Они теряются, сталкиваются друг с другом или стоят мертвые, пояснил он.

Четыре защитника внутри штрафной и ни один не пошёл на перехват. Дело не в тренере. Я убеждён, что Черчесов лучший тренер. Что делать? Они не умеют этого, — считает Колосков.

Ранее футбольный эксперт Андрей Малосолов заявил, что после провала российской команды на Евро-2020 Станислав Черчесов должен уйти с поста главного тренера сборной.

Сборная РФ в группе В заняла последнее, четвёртое место после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, упустив шанс на выход из группы.