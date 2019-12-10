https://static.news.ru/photo/f8654194-1bf1-11ea-9be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/Global Look Press

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 (0:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

В составе «Бенфики» забитыми мячами отметились полузащитники Франко Серви (47-я минута) и Пицци, который точно исполнил пенальти на 58-й минуте встречи. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол в свои ворота на 79-й минуте матча.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос был удалён на 56-й минуте встречи, получив вторую жёлтую карточку и оставив свою команду в меньшинстве.

В параллельном матче группы G французский «Лион» дома сыграл вничью с немецким клубом «РБ Лейпциг» — 2:2 (0:2).

Гости в первой половине дважды реализовали пенальти: точные удары на счету Эмиля Форсберга (9-я минута) и Тимо Вернера (33-я). После перерыва ответные мячи забили Уссем Ауар (50-я) и Мемфис Депай (82-я).

Таким образом, «Зенит» с семью набранными очками переместился на четвёртое место в турнирной таблице и не сможет продолжить выступление в еврокубках весной. «РБ Лейпциг» (11 очков) и «Лион» (8) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, занявшая третье место в группе «Бенфика» (7 очков) по личным встречам опередила «Зенит» (в первом круге в Петербурге «сине-бело-голубые» победили «всего лишь» 3:1) и получила путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

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