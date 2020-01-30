«Зенит» и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста, — сообщается на официальном сайте петербургской команды и отмечается, что «сине-бело-голубые» благодарят футболиста за сотрудничество и желают удачи в дальнейшей карьере.