Роберт Мак Роберт Мак Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) прекратил трудовые отношения с полузащитником Робертом Маком.

«Зенит» и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста, — сообщается на официальном сайте петербургской команды и отмечается, что «сине-бело-голубые» благодарят футболиста за сотрудничество и желают удачи в дальнейшей карьере.

В составе «Зенита» 28-летний хавбек провёл 72 матча. В его активе 24 очка (14 голов и 10 результативных передач).

Другой нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин хочет продолжить спортивную карьеру в Европе, ранее писал NEWS.ru.

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