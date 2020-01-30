https://static.news.ru/photo/f04e80b2-434f-11ea-999d-fa163e074e61_660.jpgРоберт МакФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) прекратил трудовые отношения с полузащитником Робертом Маком.
«Зенит» и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста, — сообщается на официальном сайте петербургской команды и отмечается, что «сине-бело-голубые» благодарят футболиста за сотрудничество и желают удачи в дальнейшей карьере.
В составе «Зенита» 28-летний хавбек провёл 72 матча. В его активе 24 очка (14 голов и 10 результативных передач).
Другой нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин хочет продолжить спортивную карьеру в Европе, ранее писал NEWS.ru.