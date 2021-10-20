«Зенит» проиграл «Ювентусу» домашний матч Лиги чемпионов

Футболисты петербургского «Зенита» на своём поле проиграли со счетом 0:1 итальянскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Причём победный мяч гости забили в самом конце встречи, отличился Деян Кулусевски на 86-й минуте.

Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в присутствии 18 717 зрителей.

После первого круга группового турнира российский клуб занимает третье место в группе H. У «Зенита» в активе 3 очка. «Ювентус», одержавший три победы, имеет 9 очков. Эти команды встретятся в следующем туре, но уже в Турине. Игра пройдёт 2 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 октября московский «Спартак» проиграл английскому «Лестеру» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:4. Игра проходила в Москве. Голы у «красно-белых» на счету Александра Соболева (два) и Джордана Ларссона. Нападающий «Лестера» Патсон Дака забил четырежды.