«Зенит» продлил контракт с Кокориным

Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с нападающим Александром Кокорины, заявил генеральный директор Александр Медведев.
Также, по словам Медведева, которые
Ранее УЕФА рекомендовал продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона с целью доигрывания всех чемпионатов.
Между тем, ранее главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в составе петербургской команды нападающего Александра Кокорина после завершения аренды игрока в «Сочи», писалNEWS.ru.
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