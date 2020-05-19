«Зенит» продлил контракт с Кокориным

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Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с нападающим Александром Кокорины, заявил генеральный директор Александр Медведев.

Также, по словам Медведева, которые приводит РИА Новости, продлён договор аренда в «Сочи» до конца сезона. Гендиректор клуба добавил, что контракт продлён в соответствии с рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов.

Ранее УЕФА рекомендовал продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона с целью доигрывания всех чемпионатов.

Между тем, ранее главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в составе петербургской команды нападающего Александра Кокорина после завершения аренды игрока в «Сочи», писалNEWS.ru.