Круговой в 2015 году дебютировал в составе молодежной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. Первый матч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в составе «Зенита»-2 сыграл под руководством Владислава Радимова в ноябре 2016 года против «Тюмени». За вторую команду сине-бело-голубых сыграл 26 игр и забил один мяч. Перешёл в «Уфу» в 2018 году, отыграв девять матчей и забив один мяч.
Ранее в СШОР «Химки» (Московская область) сообщили, что не будут претендовать на компенсацию от «Зенита» за переход игрока Алексея Сутормина, который обошёлся питерцам в 50 тыс. рублей, писал News.ru.