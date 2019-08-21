https://static.news.ru/photo/4d323aba-c404-11e9-958c-fa163e074e61_660.jpg Данил Круговой Фото: Wikimedia

Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом» (Санкт-Петербург), срок соглашения составил пять лет.

Как сообщает пресс-служба питерцев, по договоренности между клубами Круговой проведёт сезон-2019/20 в Уфе на правах аренды.

Данил Круговой заключил контракт с «Зенитом»!



Сине-бело-голубые и «Уфа» достигли соглашения о переходе защитника.



Подробнее о контракте: https://t.co/gPu3WqLzig pic.twitter.com/WKwBf0rBOG — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 21, 2019

Круговой в 2015 году дебютировал в составе молодежной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. Первый матч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в составе «Зенита»-2 сыграл под руководством Владислава Радимова в ноябре 2016 года против «Тюмени». За вторую команду сине-бело-голубых сыграл 26 игр и забил один мяч. Перешёл в «Уфу» в 2018 году, отыграв девять матчей и забив один мяч.

Ранее в СШОР «Химки» (Московская область) сообщили, что не будут претендовать на компенсацию от «Зенита» за переход игрока Алексея Сутормина, который обошёлся питерцам в 50 тыс. рублей, писал News.ru.