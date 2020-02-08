https://static.news.ru/photo/dc586e0a-4b48-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Кристиян Бистрович Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 3:2 в товарищеском матче в Испании.

В составе ЦСКА в первом тайме голами отметились полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Фёдор Чалов. Во втором тайме петербургская команда добилась победы благодаря дублю нападающего Артёма Дзюбы и мячу Сердара Азмуна.

Ранее московский «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре, писал NEWS.ru.