«Зенит» не смог обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/8f429d62-c39c-11ea-a8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт на шестой минуте матча открыл полузащитник «Ахмата» Олег Иванов. Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси сравнял счёт на 22-й минуте встречи. На 34-й минуте петербургская команда осталась в меньшинстве: нападающий Эмилиано Ригони получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России и лидирует в турнирной таблице с 66-ю очками в активе. «Ахмат» располагается на 12-й строчке, набрав 31 очко.

В предыдущем матче 28-го тура РПЛ тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Счёт на 20-й минуте открыл полузащитник тульской команды Владислав Пантелеев, забив мяч с пенальти. Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков сравнял счёт на 54-й минуте матча. Победу «Арсеналу» принёс нападающий Евгений Луценко, забив гол на 84-й минуте встречи, писал NEWS.ru.