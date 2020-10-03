«Зенит» договорился с «Сочи» по поводу трансфера Ригони

https://static.news.ru/photo/f8fa223a-0577-11eb-b80c-fa163e074e61_660.jpg Эмилиано Ригони Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли договорённостей относительно трансфера форварда «сине-бело-голубых» Эмилиано Ригони. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Ранее в СМИ появились сведения, что «Зенит» заключит контракт с полузащитником португальского «Спортинга» Венделем. Именно ввиду этого готовящегося трансфера в сферу интересов команды из Санкт-Петербурга перестал входить 27-летний Ригони. С нападающим из Аргентины «Зенит» вынудил расстаться лимит на легионеров, действующий в РПЛ.

Источник заявил, что у Ригони в настоящий момент есть два варианта продолжения карьеры. Он может либо остаться в «Зените» до зимы и уйти в другой клуб на правах свободного агента, либо отправиться играть в «Сочи». Окончательное решение примет сам игрок, сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне Ригони поучаствовал в 23 играх. На его счету три гола и две результативные передачи.

Как ранее передавал NEWS.ru, контракт между Венделом и «сине-бело-голубыми» будет подписан после того, как 5 октября полузащитник пройдёт медицинское обследование. Сумма сделки составит €20 млн.