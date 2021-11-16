Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в стыковые матчи ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание национальной команды по футболу страны в стыковые матчи за право завоевать путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. На своей официальной странице в Facebook украинский лидер выразил уверенность, что сборная сумеет квалифицироваться на мундиаль.

Эти ребята только что победили и вышли в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвём глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу! — написал Зеленский в Facebook.

В заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Украины в гостях взяла верх над командой Боснии и Герцеговины (2:0). Подопечные Александра Петракова воспользовались осечкой Финляндии в игре с Францией и заняли второе место, получив возможность выступить весной в стыковых матчах.

Ранее были определены возможные соперники сборной России в стыковых матчах за право отобраться на чемпионат мира по футболу 2022 года. В стыковых матчах выступят 12 команд, из них пять могут стать соперниками сборной России по полуфиналу.