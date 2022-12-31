Один из ключевых игроков «Зенита» покинет клуб L’Équipe: защитник «Зенита» Ловрен перейдет в «Лион»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деян Ловрен

Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен покинет команду и перейдет в «Лион», пишет L’Équipe. Футболист уже выступал за французскую команду с 2010 по 2013 год. По информации издания, условия контракта уже согласованы. Игрок должен был играть за российский клуб еще полгода, поэтому «Лион» выплатит «Зениту» компенсацию за досрочное расторжение договора. Срок соглашения хорвата с новой командой пока не разглашается.

L’Équipe отмечает, что Ловрен прошел медицинский осмотр в рамках трансфера.

На прошедшем чемпионате мира по футболу в Катаре защитник завоевал бронзовые медали. Ловрен выходил на поле в шести играх мундиаля и за это время отметился одним результативным действием — отдал голевую передачу.

Хорват перешел в «Зенит» в 2020 году из Ливерпуля. Играя за английский клуб, Ловрен выигрывал Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В финале самого престижного европейского клубного турнира против «Тоттенхэма» хорват остался на скамейке запасных.

В составе петербургской команды он два раза выиграл чемпионат России и трижды стал обладателем Суперкубка страны.

Ранее стало известно, что на закрытой вечеринке в Загребе после ЧМ Ловрен вместе с партнером по сборной Марцело Брозовичем демонстрировал приветствие хорватской фашисткой организации «Усташи», выкрикивал ее девиз и исполнял националистические песни.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». По данным Al Arabiya, футболист будет зарабатывать более €200 млн в год с учетом контрактов на рекламу.