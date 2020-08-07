Защитник клуба «Родина» перешёл на правах аренды в «Тамбов»

https://static.news.ru/photo/74078dc0-d8b2-11ea-bca9-fa163e074e61_660.jpg fc-tambov.ru Фото: Александр Головня

Футбольный клуб «Тамбов» подписал на один сезон соглашение с 21-летним защитником клуба «Родина» Александром Головня.

Выступать за нашу команду Головня будет под номером 12, — сообщили в пресс-службе «Тамбова».

Футболист пополнит состав «Тамбова» на правах аренды.

Головня родился 27 октября 1998 года. Дебютировал в профессиональном футболе 2 октября 2016 года за клуб «Солярис» в матче против владимирского «Торпедо» (зона «Запад»). После этого выступал за «Сторогино» и «Тюмень». В Футбольной национальной лиге защитник впервые сыграл 16 сентября 2017 года против «Динамо» из Санкт-Петербурга.

В сезоне 2018/19 провёл за «Строгино» 19 матчей. В прошлом сезоне выступал в составе «Родины». Во время проведения Кубка ФНЛ в феврале забил первый гол в карьере в ворота «Урала».

NEWS.ru писал, что «Тамбов» заключил контракты с вратарём Сергеем Рыжиковым и нападающими Александром Карапетяном и Виталием Балашовым. Сроки контрактов не сообщаются.