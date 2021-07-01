Запасной выход: кто способен сменить Черчесова на посту тренера сборной

После провального для сборной России чемпионата Европы главный тренер Станислав Черчесов не спешит покидать свой пост. Специалист заявил о желании готовить команду к чемпионату мира, а технический комитет РФС, в который, кстати, входит сам Черчесов, пришёл к блестящему выводу, который можно резюмировать как «футболисты плохие, а тренер хороший». На следующей неделе судьбу Черчесова решит исполком РФС, но благодаря намёку Владимира Путина во время прямой линии у противников тренера появилась надежда на перемены. Попробуем пофантазировать, кто мог бы стать преемником Черчесова в сборной.

Курбан Бердыев

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» уже был в шорт-листе претендентов на пост главного тренера сборной летом 2016-го. Тогда выбор пал на Черчесова. Говорили, что одна из причин такого решения — куча дополнительных требований, выдвинутых Бердыевым. Специалист хотел не просто тренировать сборную, но сменить половину штата РФС, наняв чуть ли не своих уборщиц и охранников. Вполне логично, что высокопоставленные и не только сотрудники организации не хотят лишиться тёплых мест.

В целом же Бердыев видится отличным вариантом для сборной России, ведь ему нет равных в стране по умению добиваться высокого результата со средними футболистами. Противники этой кандидатуры наверняка скажут про чересчур оборонительный стиль команд Бердыева, но разве у сборной России при Черчесове он атакующий?

Курбан Бердыев witter.com/kurbanberdyev

Леонид Слуцкий

Летом 2016-го Черчесов на посту тренера сборной сменил как раз Слуцкого, который провалил чемпионат Европы и, в отличие от коллеги, нашёл в себе смелость самостоятельно подать в отставку. С тех пор специалист успел поработать в Европе с английским «Халл Сити» и голландским «Витессом», а в 2019-м вернулся на родину, возглавив «Рубин». В минувшем сезоне тренер занял со средней по составу казанской командой четвёртое место и вывел её в еврокубки.

По поведению в публичном пространстве Слуцкий — антагонист Черчесова. Он не будет учить журналистов русскому языку, угрожать им физической расправой и всегда терпеливо объяснит все свои решения. Для положительного информационного фона вокруг команды кандидата лучше не найти, да и в профессиональных качествах Слуцкого мало кто сомневается. Но вопрос, можно ли успешно дважды войти в одну реку, остаётся открытым.

Леонид Слуцкий vk.com/leo_slutsky

Валерий Карпин

В сборной России Валерий Карпин присутствовал только в качестве игрока, причём выступал за команду он весьма успешно. Сейчас же многие считают, что главный тренер «Ростова» дорос до национальной команды. Такое мнение, например, высказал Андрей Аршавин.

В пользу Карпина говорят прогрессивность взглядов, желание ставить команде атакующий стиль и умение работать с молодыми игроками. Главным минусом является отсутствие серьёзных успехов в клубной работе. Если не считать таковыми два серебра в «Спартаке». При этом сам Карпин несколько дней назад заявил, что его всё устраивает в Ростове-на-Дону и в сборную он совершенно не хочет.

Валерий Карпин Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Семак

В отличие от Карпина, Сергей Семак может похвастать аж тремя титулами чемпиона России, причём завоёваны они были подряд. При этом понятно, что с практически неограниченными финансовыми возможностями «Зенита», зачастую лояльным судейством и набором фарм-клубов в РПЛ завоевать титул чуть проще, чем в другой команде.

При этом до «Зенита» Семаку удалось построить симпатичный коллектив в Уфе, который брал очки не только благодаря припаркованному у ворот «автобусу». Кроме того, специалисту в сборной вряд ли понадобится долгий период адаптации, ведь с составляющими костяк команды игроками «Зенита» он отлично знаком. Главным противником назначения Семака на новую должность, скорее всего, станет петербургский клуб. В возможность же совмещения верится слабо.

Сергей Семак Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доменико Тедеско

Кандидатуру бывшего главного тренера «Спартака» вовсю продвигает комментатор Василий Уткин. По его мнению, немец — молодой прогрессивный специалист, находящийся в тренде мирового футбола. К плюсам журналист отнёс и то, что Тедеско за короткое время выучил русский язык и отлично знаком с возможностями местных футболистов. Кроме того, Тедеско привёл «красно-белых» ко второму месту в чемпионате, хотя многие считают состав москвичей средним.

Однако главной преградой для назначения Тедеско на пост главного тренера сборной может стать отсутствие желания у самого специалиста. Немец ушёл из «Спартака» с весьма мутной формулировкой «по семейным обстоятельствам», так что шансов на его возвращение в Россию мало.

Доменико Тедеско Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андре Виллаш-Боаш

Ещё один зарубежный специалист, который хорошо знаком с российским футболом и добился в нём определённых успехов. Во главе «Зенита» Андре Виллаш-Боаш завоевал все внутренние трофеи, но ушёл из команды на минорной ноте, заняв с командой провальное для неё третье место в чемпионате.

После «Зенита» португалец немного подзаработал в Китае, а затем возглавлял «Марсель», с которым смог финишировать на втором месте в чемпионате. Сейчас португалец находится в поиске работы и даже намекнул в интервью «Спорт-Экспрессу», что не прочь рассмотреть вариант со сборной России. Он также добавил, что до сих пор находится в хороших отношениях с боссом РФС Александром Дюковым, с которым пересекался в «Зените».

Андре Виллаш-Боаш facebook.com/officialandrevillasboas

Михаил Галактионов

Не торопитесь определять автора текста в психушку. Да, главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов весьма экзотический вариант для главной команды, но ведь подобное несколько лет назад случилось на родине футбола — в Великобритании. Гарет Саутгейт пошёл на повышение и привёл «Трёх львов» к лучшему результату команды с 1966 года — полуфиналу чемпионата мира — 2018 в России. Сейчас же англичане входят в число фаворитов Евро.

Помимо «молодёжки» Галактионов работал с юношескими сборными России, поэтому многих нынешних игроков «националки» знает очень давно. В его тренерской карьере также был непродолжительный и не очень удачный период работы в качестве главного тренера «Ахмата».

Молодёжная сборная при Галактионове впервые за долгое время вышла на Евро, но там не смогла преодолеть групповой этап. При этом россияне пытались играть в симпатичный атакующий футбол, а некоторые болельщики и вовсе считали, что команда Галактионова сможет на равных противостоять коллективу Черчесова.

Ещё один плюс Галактионова — ему точно не придётся платить €2,5 млн в год. Тренер с радостью согласится возглавить национальную сборную и за гонорар раз в пять-шесть скромнее.