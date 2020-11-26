«Заколдованный турнир»: Гончаренко рассказал о матче ЦСКА с «Фейеноордом»

https://static.news.ru/photo/1bf05934-302b-11eb-b35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими впечатлениями от игры против нидерландского «Фейеноорда», которая состоялась в рамках 4-го тура Лиги Европы. Матч завершился со счётом 0:0.

Это какой-то заколдованный для нас турнир. Последнюю домашнюю победу мы одержали над «Црвеной Звездой» три года назад. По статистике, мы наносим много ударов. Если в первом тайме игра была более открытой, то после удаления соперник стал плотнее играть у штрафной, — сказал наставник «армейцев».

По мнению Гончаренко, ЦСКА в этот момент стал «сумбурно играть», несмотря на появление со скамейки запасных свежих футболистов.

Мы выпустили высокорослых нападающих, чтобы оказать давление, но подач и прострелов было мало. Мы не смогли воспользоваться своими возможностями, как и в Нидерландах, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Как сообщал NEWS.ru, Виктор Гончаренко в ходе послематчевого общения с прессой также прокомментировал игру Фёдора Чалова, впавшего в немилость тренера сборной России Станислава Черчесова. Белорусский специалист назвал футболиста «лучшим для нас» и «сукиным сыном», которого команда будет оберегать.

Напомним, 26 ноября футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с нидерландским «Фейеноордом» со счётом 0:0 в матче четвёртого тура Лиги Европы. Встреча проходила в Москве на «ВЭБ Арене».

На послематчевой пресс-конференции наставник голландского клуба Дик Адвокат отметил, что его команде пришлось нелегко в матче с «армейцами» и он рад увезти из Москвы ничью. Тренер также обратил внимание на обновлённый состав ЦСКА, в котором появилось много молодых игроков.