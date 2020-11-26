ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» в Лиге Европы

https://static.news.ru/photo/5cd2022a-3023-11eb-9915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с нидерландским «Фейеноордом» со счетом 0:0 в матче четвертого тура Лиги Европы. Встреча проходила в Москве на «ВЭБ-Арене».

На 48-й минуте встречи с поля за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий гостей Николай Йоргенсен.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе команды три очка. «Фейеноорд» с пятью очками находится на второй строчке.

В следующем туре «красно-синие» встретятся с «Вольфсбергом» 3 декабря.

Российские клубы не одержали ни одной победы в 16 еврокубковых матчах нынешнего сезона.

Как сообщал NEWS.ru, 24 ноября «Зенит» уступил в гостях итальянскому «Лацио» со счётом 1:3 в матче Лиги чемпионов. Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил после игры, что в поражении российских коллективов в матчах Лиги чемпионов виноваты российская система футбола и лимит на легионеров по системе «8 + 17», когда 17 игроков должны быть российскими гражданами.