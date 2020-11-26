«Наш сукин сын»: Гончаренко отреагировал на критику в адрес Чалова

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими впечатлениями от игры нападающего Фёдора Чалова в матче против нидерландского «Фейеноорда», который состоялся рамках 4-го тура Лиги Европы.

Также белорусский специалист оценил моральное состояние футболиста ЦСКА, который недавно подвергся критике со стороны главного тренера сборной России.

Мы пробуем изменить открывания Чалова. Он часто идёт спиной, мы хотим это исправить. Сегодня, кстати, он более качественно открывался, был более сосредоточен, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Любой амбициозный футболист должен в такой ситуации разозлиться, а не «надувать щёки», сказал Гончаренко, отметив, что «для нас он один из лучших».

Есть и будет всегда. Он наш сукин сын, которого мы должны оберегать, — заключил он.

Как сообщал NEWS.ru, 26 ноября футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с нидерландским «Фейеноордом» со счетом 0:0 в матче четвертого тура Лиги Европы. Встреча проходила в Москве на «ВЭБ Арене».

На послематчевой пресс-конференции наставник голландского клуба Дик Адвокат отметил, что его команде пришлось нелегко в матче с«армейцами» и он рад увезти из Москвы ничью. Тренер также обратил внимание на обновлённый состав ЦСКА, в котором появилось много молодых игроков.