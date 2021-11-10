Захарян и Тюкавин привлекли внимание «Челси» и «Манчестер Сити»

Английский футбольные клубы «Челси» и «Манчестер Сити» называются в числе главных претендентов на покупку молодых российских футболистов Арсена Захаряна и Константина Тюкавина, защищающих цвета московского «Динамо». По информации TEAMtalk, помимо грандов Английской премьер-лиги, интерес к отечественным спортсменам проявляются ряд команд немецкой Бундеслиги, а также топ-клубы Испании, Италии и Нидерландов.

Как сообщает издание, «Челси» и «Манчестер Сити» имеют преимущество в борьбе за Захаряна и Тюкавина. При этом отмечается, что в услугах российский футболистов также заинтересованы такие клубы, как мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Севилья», «Аталанта», «Рома», «Интер» и другие.

Захарян и Тюкавин являются воспитанниками футбольного клуба «Динамо». За основную команду оба дебютировали в конце 2020 года. Арсен выходил на поле в 27 матчах, отметившись пятью голами и 12 результативными передачами. На счету Константина 10 мячей и шесть пасов в 33 встречах.

Ранее член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о возможном интересе английского «Ливерпуля» к полузащитнику Арсену Захаряну. Функционер выразил мнение, что игроку необходимо продолжать развиваться, а подобные слухи назвал агентскими играми.