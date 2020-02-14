NEWS.ru — о том, как Союз европейских футбольных ассоциаций пытается бороться с «нетрудовыми» доходами и без того не бедствующих топ-клубов Старого Света.

«Горожане» ходили по лезвию ножа ещё шесть лет назад

Для начала вкратце напомним, что суть финансового фейр-плей (или «честной игры»), введённого УЕФА ещё при президентстве Мишеля Платини, заключается в простом принципе: клубы не должны тратить больше, чем они зарабатывают. При этом доходы должны быть легальными и, скажем так, «футбольными», то есть поступившими от продажи телевизионных прав, трансферов игроков в другие клубы, выручки от реализации билетов и атрибутики и тому подобное. Если расходы начинают превышать доходы на €30 миллионов, это служит сигналом для специальной комиссии УЕФА и поводом прошерстить аудитом бухгалтерию подозрительного клуба.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити», обретя могущественных в финансовом плане владельцев с Ближнего Востока, давно ходил по лезвию ножа. Ещё шесть лет назад, в январе 2014 года, аудиторская проверка выявила сокрытые от предыдущих проверок €35 миллионов, а также получение огромной суммы неучтённых доходов от одного из своих спонсоров — компании Etihad, чьё название и поныне красуется на небесно-голубых футболках «горожан».

Тогда ситуацию удалось разрулить: «Ман Сити» фактически отделался лёгким испугом, заплатив штраф в €20 миллионов. Согласитесь, это копейки для владеющих клубом арабских шейхов, ворочающих миллиардными суммами.

Между тем существует немало лазеек, позволяющих обойти тот самый финансовый фейр-плей. Одна из самых популярных — разбивать огромные трансферные суммы при покупке суперзвёзд (когда ценник зашкаливает за несколько десятков миллионов евро, а то и вовсе становится девятизначным) на сезонные транши, распределяя платежи на несколько лет. Тогда сумма трат уменьшается в разы и серьёзно не портит финансовый баланс клуба.

Ещё один способ обмана бдительных чиновников УЕФА — выплата части зарплаты тренерам и игрокам через сторонние клубы или компании, также принадлежащие владельцу проверяемого клуба. Кстати, именно так «Ман Сити» в своё время «минимизировал» зарплату итальянского специалиста Роберто Манчини, работавшего с командой ещё до приезда в петербургский «Зенит».

В том случае, если долги клуба не превышают тех самых критических €30 миллионов, их можно погасить, как говорится, в лоб — разовым платежом владельца клуба. Однако после окончания нынешнего сезона, то есть ближайшим летом, УЕФА перекроет эту лазейку.

«Динамо» и «Рубину» тоже досталось от аудиторов УЕФА

Не следует думать, что от гнущего свою линию «всеобщего финансового равенства и братства» УЕФА достаётся только самым состоятельным клубам европейского футбола. Два российских клуба в последние годы тоже попадали под самые серьёзные санкции футбольных чиновников. Московское «Динамо», например, четыре года назад стало жертвой завышенных спонсорских вливаний: специальная комиссия из €300 миллионов, перечисленных клубу Банком ВТБ, сочла честно полученными лишь 40. Нетрудно догадаться, что почти девятикратно превышенный барьер допустимого дефицита бюджета поставил крест на участии «бело-голубых» в еврокубках, а точнее — в Лиге Европы.

Аналогичная проблема до сих пор висит дамокловым мечом над казанским «Рубином». Клуб из-за финансовых нарушений был отстранён от еврокубков на два сезона, причём фишка ещё и в том, что санкции активируются только в том случае, если команда реально в своём национальном чемпионате занимает место, дающее право играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Один год казанцы уже благополучно «отсидели», а чтобы снять с себя и второй сезон бана, необходимо финишировать в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) хотя бы в шестёрке сильнейших.

Впрочем, вернёмся к «Манчестер Сити». Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования. Поэтому, приняв во внимание решение независимой Судебной палаты — органа финансового контроля за клубами, УЕФА вынес вердикт: отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках (читай — в Лиге чемпионов) на два сезона — 2020/21 и 2021/22, а также взыскать с клуба штраф в размере €30 миллионов.

Для «горожан», а особенно для их не привыкших считать деньги владельцев этот бан станет настоящей катастрофой. Дело в том, что «Ман Сити» уже пресытился чемпионскими титулами в Англии и давно нацелился на победу в Лиге чемпионов — а без выигрыша самого престижного клубного турнира Старого Света ни одна команда не может рассчитывать на вхождение в элитное сообщество великих клубов. А «Манчестер Сити» так пока до победы в Лиге чемпионов и не добрался.

Последний шанс Пепа

Получается так, что для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы в нынешнем розыгрыше турнира остаётся последний шанс принести «горожанам» вожделенный трофей. Хоть «небесно-голубые» и не впечатляют в чемпионате АПЛ (Английской премьер-лиги), уже отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пару десятков очков, на европейской арене их песенка ещё не спета. Хотя соперник по 1/8 финала Лиги чемпионов им достался такой, что врагу не пожелаешь, — мадридский «Реал». 26 февраля два гранда встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в испанской столице, а 17 февраля окончательно решат, кому выходить в четвертьфинал чемпионской Лиги, на газоне манчестерской арены Etihad.

Гвардиола работает с «Ман Сити» с 2016 года, и его контракт с клубом истекает летом 2021 года. Но в связи с форс-мажорными обстоятельствами очевидно, что если команда не выиграет Лигу чемпионов и в нынешнем сезоне, то Пеп (таково прозвище испанского специалиста) покинет клуб досрочно, уже нынешним летом.

У нас получился выдающийся прошлый сезон («Ман Сити» в ожесточённой борьбе опередил «Ливерпуль» в АПЛ и завоевал чемпионский титул. — NEWS.ru), но люди говорили: «Вы не выиграли Лигу чемпионов». Именно поэтому мою работу сочтут провалом, если мы не выиграем этот турнир. Я это понимаю, — цитирует Гвардиолу издание Goal.

Некоторые источники уже в курсе, что тренерская карьера испанца почти со стопроцентной вероятностью продолжится в Италии. Там его давно ждёт туринский «Ювентус», но возможен и вариант с «Миланом», если в этот клуб придёт солидный инвестор с хорошими деньгами.

Что же касается самого «Ман Сити», туда уже прочат в качестве главного тренера Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист по ходу нынешнего сезона расстался с лондонским «Тоттенхэмом», однако его солидное резюме и немалый — и успешный — опыт работы в Англии должны сделать его одним из реальных кандидатов на замену Пепу у руля «горожан».

Но пока это — дела слегка отдалённого будущего. А на повестке дня — рестарт Лиги чемпионов после зимней паузы, которому придало пикантности столь жёсткое решение УЕФА в отношении одного из грандов европейского футбола.