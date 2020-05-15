Юрий Сёмин начал выпускать спортивную одежду

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня.
Сёмин также заявил, что он не примет предложение стать «почётным главным тренером» московской команды, пока в «Локомотиве» работают действующие руководители. Помимо этого, Сёмину предложили дать свою фамилию школе «железнодорожников». Специалист подчеркнул, что для этого ему необходимо быть уверенным, что вся работа в школе ведётся правильно.