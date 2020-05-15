Юрий Сёмин начал выпускать спортивную одежду

https://static.news.ru/photo/69d43d24-a7e0-11ea-a16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин объявил о начале выпуска спортивной одежды.

Специалист поделился новостью на своей странице в Instagram, отметив, что одежда будет напоминать «о наших победах».

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня.

Сёмин также заявил, что он не примет предложение стать «почётным главным тренером» московской команды, пока в «Локомотиве» работают действующие руководители. Помимо этого, Сёмину предложили дать свою фамилию школе «железнодорожников». Специалист подчеркнул, что для этого ему необходимо быть уверенным, что вся работа в школе ведётся правильно.