YouTube заблокировал канал футбольного клуба «Ахмат»

https://static.news.ru/photo/25ae414a-572a-11eb-a2b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-akhmat.ru

Один из медиаресурсов футбольного клуба Российской премьер-лиги «Ахмат» оказался заблокирован. Недоступен канал грозненцев на YouTube.

На главной странице сайта клуба есть прямые ссылки на три соцсети — «ВКонтакте», Twitter и YouTube. При попытке перейти на канал «Ахмата» в видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна». Другие соцсети клуба из Чеченской Республики функционируют в обычном режиме.

Пока комментариев со стороны клуба не последовало. СМИ допускают, что блокировка канала могла быть осуществлена в рамках санкций со стороны США.

10 декабря 2020 года Штаты и Великобритания ввели санкции против главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Ограничения были наложены на людей из его окружения и на связанные с ним компании — якобы из-за нарушений прав человека. В результате под санкции попали, в частности, спортивные организации Чечни — ФК «Ахмат» и промоушен смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat. Сам Кадыров назвал это абсурдом. В свою очередь президент «Ахмата» Магомед Даудов подчеркнул, что санкции никак не коснутся работы команды.

Стоит отметить, что заблокирован был и аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram. Как писал NEWS.ru, после недавних событий в Вашингтоне чеченский лидер заявил, что теперь они чем-то похожи с действующим президентом США Дональдом Трампом. После массовых беспорядков в американской столице и штурма Капитолия во время заседания конгресса, утверждавшего итоги президентских выборов, основные аккаунты Трампа в соцсетях были заблокированы.