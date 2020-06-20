Ягудин: диву даюсь, как российский футбол вляпался в очередной скандал

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что французский защитник Адиль Рами не рассказал про свою травму при переходе в российскую команду.

На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и...