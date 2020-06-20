Ягудин: диву даюсь, как российский футбол вляпался в очередной скандал

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Я диву даюсь, как наш футбол, ещё не вернувшись, вляпался в очередной скандал. Читал, что аж у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус. Но команду всё равно заставляют играть с «Сочи», — цитирует Ягудина НСН.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.