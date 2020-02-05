Фото: fifa.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Об этом в Twitter сообщает журналист арабского телеканала BeIN Sports.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала решение исполкома WADA. Организация приняла к сведению решение исполкома WADA, писал NEWS.ru.

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