https://static.news.ru/photo/516dc594-47fe-11ea-866d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fifa.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Об этом в Twitter сообщает журналист арабского телеканала BeIN Sports.

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Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала решение исполкома WADA. Организация приняла к сведению решение исполкома WADA, писал NEWS.ru.