«Вторжение русских»: дебют Миранчука за «Аталанту» шокировал фанатов

Российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешёл в итальянскую «Аталанту» в текущем сезоне, дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда». 25-летний хавбек вышел на поле на 80-й минуте в максимально комфортной ситуации — «Аталанта» уже вела 3:0 и испортить ситуацию было совсем невозможно. Но Миранчук сумел её только улучшить, при этом в Дании, где проходила встреча, шёл ливень, который значительно усложнял задачу проявить себя во всей красе. Самое удивительное — россиянин только вышел, как мяч сразу отскочил к нему, после чего футболист выбил его из своей штрафной. А спустя восемь минут Миранчук всё-таки показал, ради чего вышел на замену: открывшись на линии штрафной, он отлично обработал мяч под удобную левую ногу и точно пробил в девятку. Как восприняли его гол в Италии и России — в материале NEWS.ru.
Итальянская пресса, конечно, оказалась крайне удивлена такому резкому старту российского спортсмена, а болельщики и вовсе назвали это «вторжением русских».
Пресса, конечно, также не могла обойти стороной удачный дебют россиянина. Правда, ведущие издания Италии высказались не так эмоционально, однако каждое признало гол идеальным. Издание Сalciomercato.com после матча и вовсе назвало забитый мяч шедевром.
Его гол — это шедевр. Добро пожаловать в клуб чистокровных бомбардиров. Какое качество! — сообщило издание.
По мнению Eurosport.it, забитый мяч и вовсе стал жемчужиной матча.
У него было несколько свободных минут, и он воспользовался ими, поставив восклицательный знак в игре не голом, а жемчужиной! — восхищается издание.
Но если для кого-то просто гол стал чем-то невероятным, то для Tuttosport сам Миранчук является олицетворением прекрасного.
Этот матч имел в запасе дополнительную жемчужину для гурманов футбола: это гол-шедевр левой ногой от Миранчука, который установил финальный счёт, — сообщило издание.
«Локомотив» после завершения матча не остался в стороне, поздравив с дебютом воспитанника.
Все эти комментарии и поздравления, безусловно, радуют глаз. Теперь главное, чтобы футболиста не сглазили и он продолжал в том же духе, на что обратила внимание другая аудитория болельщиков.
Что-то вы совсем раздули из мухи слона. Со слабым соперником, в конце изнурительного для соперника матча вышел на несколько минут и забил гол. Что, такое первый раз видите что ли? Не бегите вперёд паровоза. Миранчук молодец, сделал то, что требуется. Но вы перегибаете, господа! — написала в Twitter пользователь с никнеймом anna_coriolis.
Другая девушка также задалась вопросом, зачем досрочно начали восхищаться молодым игроком.