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Футбол

«Вторжение русских»: дебют Миранчука за «Аталанту» шокировал фанатов

Российский полузащитник великолепно сыграл за итальянцев  
12:39, 22 октября 2020 99
Фото: atalanta.it

Российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешёл в итальянскую «Аталанту» в текущем сезоне, дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда». 25-летний хавбек вышел на поле на 80-й минуте в максимально комфортной ситуации — «Аталанта» уже вела 3:0 и испортить ситуацию было совсем невозможно. Но Миранчук сумел её только улучшить, при этом в Дании, где проходила встреча, шёл ливень, который значительно усложнял задачу проявить себя во всей красе. Самое удивительное — россиянин только вышел, как мяч сразу отскочил к нему, после чего футболист выбил его из своей штрафной. А спустя восемь минут Миранчук всё-таки показал, ради чего вышел на замену: открывшись на линии штрафной, он отлично обработал мяч под удобную левую ногу и точно пробил в девятку. Как восприняли его гол в Италии и России — в материале NEWS.ru.

Итальянская пресса, конечно, оказалась крайне удивлена такому резкому старту российского спортсмена, а болельщики и вовсе назвали это «вторжением русских».

На это обратил внимание один из фанатов на официальной странице клуба в Instagram с ником ___daniell_.

Вторжение русских начинается через 3...2...1,— написал пользователь.

А вот tommasolore0 отметил, что вся Россия переживает сейчас удивительные эмоции.

Русские, вы сейчас счастливы! Отличный матч, — заявил пользователь.

Конечно, «Аталанте» было не избежать наплыва поздравлений от российских болельщиков. Но это того и правда стоило! Тем не менее их число всё равно не превалирует над итальянскими фанатами.

Atalanta Bergamasca Calcio/facebook.com

Один из пользователей f.r.a.n.c.y.02 на дебют игрока отреагировал коротко и ясно: «Какой игрок Лёша Миранчук».

Шуток про русских в Европе, конечно, много, но все они, стоит отметить, написаны исключительно в положительном ключе. Один из пользователей и вовсе сообщил, что выучил новый язык.

Я уже выучил русский, — пошутил malli.1907.

А вот brodmannbonecell пусть и не заговорил на русском, но отметил грамотное приобретение итальянцев.

Миранчук — огонь!!! — написал болельщик.

Кто-то и вовсе назвал полузащитника новым Лионелем Месси.

Он новый Лео Месси! написал areshmol.

Пресса, конечно, также не могла обойти стороной удачный дебют россиянина. Правда, ведущие издания Италии высказались не так эмоционально, однако каждое признало гол идеальным. Издание Сalciomercato.com после матча и вовсе назвало забитый мяч шедевром.

Его гол — это шедевр. Добро пожаловать в клуб чистокровных бомбардиров. Какое качество!сообщило издание.

По мнению Eurosport.it, забитый мяч и вовсе стал жемчужиной матча.

У него было несколько свободных минут, и он воспользовался ими, поставив восклицательный знак в игре не голом, а жемчужиной!восхищается издание.

Но если для кого-то просто гол стал чем-то невероятным, то для Tuttosport сам Миранчук является олицетворением прекрасного.

Этот матч имел в запасе дополнительную жемчужину для гурманов футбола: это гол-шедевр левой ногой от Миранчука, который установил финальный счёт, — сообщило издание.

«Локомотив» после завершения матча не остался в стороне, поздравив с дебютом воспитанника.

Под публикацией Fanat88245034 отметил, что мяч был забит в любимом стиле Миранчука.

Лёха красивый гол положил, в своём стиле, — отметил пользователь.

А телеканал «Матч ТВ» и вовсе назвал его легендой.

«Рождение легенды». Холст, масло, 2020 г., — написано под фотографией футболиста.

Среди журналистов особенно выделился спортивный блогер Василий Уткин, который назвал старт Миранчука наиболее успешным среди всех россиян.

Из русских клубов в Лиге чемпионов лучше всех стартовал Миранчук, — написал Уткин на своей странице в Twitter.

Все эти комментарии и поздравления, безусловно, радуют глаз. Теперь главное, чтобы футболиста не сглазили и он продолжал в том же духе, на что обратила внимание другая аудитория болельщиков.

Что-то вы совсем раздули из мухи слона. Со слабым соперником, в конце изнурительного для соперника матча вышел на несколько минут и забил гол. Что, такое первый раз видите что ли? Не бегите вперёд паровоза. Миранчук молодец, сделал то, что требуется. Но вы перегибаете, господа!написала в Twitter пользователь с никнеймом anna_coriolis.

Другая девушка также задалась вопросом, зачем досрочно начали восхищаться молодым игроком.

Не рановато ли?спрашивает Svet_Lana275.

И правда, не рановато ли? Не думаю. Но теперь за Серией А, как и за Лигой чемпионов, следить станет точно интереснее.

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