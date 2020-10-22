«Вторжение русских»: дебют Миранчука за «Аталанту» шокировал фанатов

Российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешёл в итальянскую «Аталанту» в текущем сезоне, дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда». 25-летний хавбек вышел на поле на 80-й минуте в максимально комфортной ситуации — «Аталанта» уже вела 3:0 и испортить ситуацию было совсем невозможно. Но Миранчук сумел её только улучшить, при этом в Дании, где проходила встреча, шёл ливень, который значительно усложнял задачу проявить себя во всей красе. Самое удивительное — россиянин только вышел, как мяч сразу отскочил к нему, после чего футболист выбил его из своей штрафной. А спустя восемь минут Миранчук всё-таки показал, ради чего вышел на замену: открывшись на линии штрафной, он отлично обработал мяч под удобную левую ногу и точно пробил в девятку. Как восприняли его гол в Италии и России — в материале NEWS.ru.

Итальянская пресса, конечно, оказалась крайне удивлена такому резкому старту российского спортсмена, а болельщики и вовсе назвали это «вторжением русских».

На это обратил внимание один из фанатов на официальной странице клуба в Instagram с ником ___daniell_.

Вторжение русских начинается через 3...2...1,— написал пользователь.

А вот tommasolore0 отметил, что вся Россия переживает сейчас удивительные эмоции.

Русские, вы сейчас счастливы! Отличный матч, — заявил пользователь.

Конечно, «Аталанте» было не избежать наплыва поздравлений от российских болельщиков. Но это того и правда стоило! Тем не менее их число всё равно не превалирует над итальянскими фанатами.

Atalanta Bergamasca Calcio/facebook.com

Один из пользователей f.r.a.n.c.y.02 на дебют игрока отреагировал коротко и ясно: «Какой игрок Лёша Миранчук».

Шуток про русских в Европе, конечно, много, но все они, стоит отметить, написаны исключительно в положительном ключе. Один из пользователей и вовсе сообщил, что выучил новый язык.

Я уже выучил русский, — пошутил malli.1907.

А вот brodmannbonecell пусть и не заговорил на русском, но отметил грамотное приобретение итальянцев.

Миранчук — огонь!!! — написал болельщик.

Кто-то и вовсе назвал полузащитника новым Лионелем Месси.

Он новый Лео Месси! — написал areshmol.

Пресса, конечно, также не могла обойти стороной удачный дебют россиянина. Правда, ведущие издания Италии высказались не так эмоционально, однако каждое признало гол идеальным. Издание Сalciomercato.com после матча и вовсе назвало забитый мяч шедевром.

Его гол — это шедевр. Добро пожаловать в клуб чистокровных бомбардиров. Какое качество! — сообщило издание.

По мнению Eurosport.it, забитый мяч и вовсе стал жемчужиной матча.

У него было несколько свободных минут, и он воспользовался ими, поставив восклицательный знак в игре не голом, а жемчужиной! — восхищается издание.

Но если для кого-то просто гол стал чем-то невероятным, то для Tuttosport сам Миранчук является олицетворением прекрасного.

Этот матч имел в запасе дополнительную жемчужину для гурманов футбола: это гол-шедевр левой ногой от Миранчука, который установил финальный счёт, — сообщило издание.

«Локомотив» после завершения матча не остался в стороне, поздравив с дебютом воспитанника.

Под публикацией Fanat88245034 отметил, что мяч был забит в любимом стиле Миранчука.

Лёха красивый гол положил, в своём стиле, — отметил пользователь.

А телеканал «Матч ТВ» и вовсе назвал его легендой.

«Рождение легенды». Холст, масло, 2020 г., — написано под фотографией футболиста.

Среди журналистов особенно выделился спортивный блогер Василий Уткин, который назвал старт Миранчука наиболее успешным среди всех россиян.

Из русских клубов в Лиге чемпионов лучше всех стартовал Миранчук, — написал Уткин на своей странице в Twitter.

Все эти комментарии и поздравления, безусловно, радуют глаз. Теперь главное, чтобы футболиста не сглазили и он продолжал в том же духе, на что обратила внимание другая аудитория болельщиков.

Что-то вы совсем раздули из мухи слона. Со слабым соперником, в конце изнурительного для соперника матча вышел на несколько минут и забил гол. Что, такое первый раз видите что ли? Не бегите вперёд паровоза. Миранчук молодец, сделал то, что требуется. Но вы перегибаете, господа! — написала в Twitter пользователь с никнеймом anna_coriolis.

Другая девушка также задалась вопросом, зачем досрочно начали восхищаться молодым игроком.

Не рановато ли? — спрашивает Svet_Lana275.

И правда, не рановато ли? Не думаю. Но теперь за Серией А, как и за Лигой чемпионов, следить станет точно интереснее.