https://static.news.ru/photo/e007083e-c11b-11e9-ad01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Зенит» принял «Ахмат» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра, которая прошла в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, завершилась вничью — 0:0.

На седьмой минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику грозненской команды Ризвану Уциеву. Причиной стал фол в эпизоде с полузащитником противника Александром Ерохиным.

Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды Сергея Семака 14 очков.

Ранее News.ru писал, что «Крылья Советов» из Самары победили екатеринбургский «Урал» со счётом 1:3. Первый гол забил Раду Гынсарь на 28-й минуте, второй — Александр Соболев на 79-й минуте. Также отличился Деян Радоньич.