«Время сейчас такое»: Черчесов рассказал, как относится к хейту

https://static.news.ru/photo/86cbfa3c-c8f7-11eb-acf5-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как относится к негативным комментариям со стороны болельщиков. Его слова приводит Sport24.

Черчесов признался, что хейт не является для него элементом мотивации. Его двигают вперёд другие вещи.

Мотивируют меня задачи, желание показать хорошие результаты. А хейт? Время сейчас такое, что поделаешь, — сказал наставник национальной команды.

По мнению Черчесова, болельщики всегда ждут побед. Спортсмены тоже делают для этого всё возможное.

Но всё-таки это спорт, где всегда есть победитель и побеждённый. Многие звёзды уехали три года назад с чемпионата мира раньше нас, хотя мечтали о трофее, — отметил Черчесов.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попал в список самых высокооплачиваемых специалистов, которые представят свои команды на чемпионат Европы — 2020.