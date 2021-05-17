Враждебно и угнетающе: Дзюба оценил атмосферу в Чечне

https://static.news.ru/photo/9cdf1566-b72c-11eb-8f23-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об атмосфере, которая царит на домашних матчах «Ахмата». Своим мнением футболист поделился на YouTube-канале «Грустная Передача о Футболе». Спортсмен считает, что атмосфера в Чечне достаточно враждебная и угнетающая.

По мнению Дзюбы, для «Зенита» домашние матчи против «Ахмата» являются самыми сложными из-за атмосферы, которая царит в Чечне.

Там какая-то такая атмосфера сама по себе. Угнетающая. Враждебно настроены. Раньше ещё когда в микрофон кричали — заводятся моментально, — сказал Дзюба.

16 мая Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. В матче 30-го тура против «Тамбова» он отличился на 11-й минуте. Всего в активе футболиста стало 134 гола. Благодаря этому он обогнал бывшего форварда питерского клуба Александра Кержакова, у которого на счету 133 гола.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию дома нападающего ПСЖ Неймара в Буживале (пригород Парижа) и пытался передать футболисту «слово Божье».