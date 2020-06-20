Вратарю «Ростова» Попову пишут фанаты из Италии и Бразилии

https://static.news.ru/photo/c6a47b1c-b312-11ea-b82c-fa163e074e61_660.jpg Денис Попов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Вратарю футбольного клуба «Ростов» Денису Попову после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» пишут поклонники со всего мира.

Восхищаются его вратарской игрой фанаты из Бразилии, Италии, Казахстана и других уголков планеты. За сутки на страницу Попова в Instagram подписалось 19 тысяч человек. Сейчас под его постами оставляют тысячи комментариев на разных языках.

Привет, бро, я из Южной Америки. Я только что видел результат этой игры и хочу сказать, что не позволяйте этой уникальной игре обескуражить вас! Продолжайте делать своё дело. Много любви из этой части света! — написал в комментариях пользователь Joshduarte4.

Помимо этого, слова поддержки в комментариях написал бывший футболист, а ныне тренер юниорской сборной России Александр Кержаков, голкипер «Уфы» Александр Беленов, а также официальный аккаунт сборной России по футболу.

Отдельно в своих постах Попова поддержал писатель Сергей Минаев, назвав футболиста героем дня.

Выделил вратаря и телеведущий Владимир Соловьёв, сравнив Попова с легендарным итальянским футболистом Джанлуиджи Буффоном.

17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом Российской премьер-лиги. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.

Помимо этого сообщалось, что сервис по заказу такси подарил вратарю футбольного клуба «Ростов» Денису Попову возможность бесплатно пользоваться услугами компании. Теперь Попов может пользоваться услугами такси в любом городе и классе обслуживания — бесплатно и навсегда.