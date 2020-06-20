Вратарю «Ростова» Попову подарили бесплатные поездки на такси на всю жизнь

https://static.news.ru/photo/6eb2fc30-b2e5-11ea-a370-fa163e074e61_660.jpg Денис Попов Фото: ФК «Ростов»/vk.com

Сервис по заказу такси подарил вратарю футбольного клуба «Ростов» Денису Попову возможность бесплатно пользоваться услугами компании.

PR-директор компании заявил , что Попов может пользоваться услугами такси в любом городе и классе обслуживания — бесплатно и навсегда.

Также в компании отметили, что один из таксистов хочет нанести граффити с изображением голкипера на свой автомобиль. Помимо этого, до конца карантина основного состава ростовской команды все молодые футболисты, вышедшие на поле в матче с «Сочи», получили возможность безопасно перемещаться по «Ростову» на такси.

17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом Российской премьер-лиги. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.