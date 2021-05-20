Врачи «Зенита» спасли жизнь подростку, которого сбила машина

https://static.news.ru/photo/cb0f7b04-b995-11eb-81b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители медицинского штаба молодёжной команды «Зенита» врач Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов оказали первую помощь подростку, который попал в аварию. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Инцидент произошёл во время выезда молодёжного состава «Зенита» на игру против ровесников из Сочи.

На глазах у Васина и Неклюдова таксист сбил мальчика на самокате. Врач и массажист мгновенно вызвали скорую и в течение 25 минут оказывали подростку, получившему открытый перелом ноги, первую помощь, медицинскую и психологическую, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря действиям сотрудников медицинского штаба команды удалось избежать большой кровопотери до прибытия бригады врачей. Мальчик сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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