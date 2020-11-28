Врача Марадоны обвинили в смерти футболиста

https://static.news.ru/photo/b69ad3ec-3265-11eb-ba84-fa163e074e61_660.jpg Леопольдо Луке Фото: maradona/instagram.com

Обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны предъявлено врачу футболиста Леопольдо Луке. Мера пресечения в отношении него пока не вынесена.

Ранее сообщалось, что в доме врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Медика подозревают в халатности и в том, что он оставил пациента без должного внимания, сообщает агентство Telam.

Кроме того, началось расследование в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид. По предварительным данным, она дала ложные показания о том, что она слышала, как в 07:30 утра Марадона шевелился у себя в комнате. Сейчас выясняется, заходила ли она проверить футболиста и дала ли все необходимые лекарства.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.

Как писал NEWS.ru, адвокат Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия медиков, которые должны были помочь спортсмену. По его словам, скорая помощь ехала больше 30 минут, что является «преступным идиотизмом». Он заявил, что не оставит это без внимания и будет добиваться расследования. Юрист рассказал, что Марадона за 12 часов до сердечного приступа находился без присмотра врачей, которые должны были следить за его состоянием.