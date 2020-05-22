Это было ожидаемо и неизбежно. Решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Сёминым спровоцировало волну недовольства среди болельщиков клуба. Озлобленные и огорчённые фанаты, не имея возможности «централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона» (цитата из заявления фандвижения «UnitedSouth», — NEWS.ru), обрушились на социальные сети. Досталось абсолютно всем. NEWS.ru — о войне болельщиков против руководства «Локомотива».

В первую очередь под горячую руку попал официальный аккаунт «Локомотива». Болельщики запустили хэштеги #KickнадзеМещеряковoff (Василий Кикнадзе — генеральный директор, Анатолий Мещеряков — председатель совета директоров «Локомотива») и #ЮрийПалычНашеВсе, с которыми обрушились в комментарии. Пост в Instagram «красно-зелёных» о том, что клуб не будет продлевать контракт с Сёминым набрал около шести тысяч комментариев. Каким было их содержание не трудно догадаться. Для сравнения: под постом о том, что «Локомотив» два года назад стал в третий раз в своей истории чемпионом страны, отметилось только 200 человек.

Не выдержав «атаки», «Локомотив» убрал возможность оставлять комментарии под постами. Правда, вскоре эта опция была возвращена. Под последним постом, который возвещает о том, что при осуществлении заказа через интернат-магазин клуба, можно получить бейсболку в подарок, пользователи отметили любопытный ход с блоком сообщений. Ну и от бейсболок, конечно же, отказались. No Semin — no beysbolka.

instagram.com

Не оставили без внимания болельщики и аккаунты спонсоров и партнёров «железнодорожников». Хэштеги с обвинениями руководства, призывы вернуть Сёмина, а также указания на нездоровую атмосферу в клубе, которая может нанести вред на имидж компаний, можно найти в аккаунтах «РЖД», Adidas (причём и русскоязычная, и англоязычная версия), Okko, Pepsi, Bud, 1хСтавка.

Обратите внимание на крик души «РЖД».

instagram.com

Естественно, недавнее объявление «Локомотива» о новом партнерстве с онлайн-кинотеатром Okko тоже было воспринято в штыки. Многие болельщики пообещали отменить подписку.

instagram.com

Угрозы прилетели не только онлайн-сервису. Фанаты заявили, что специально не будут покупать продукцию Adidas, а отдадут предпочтения Nike. А вместо Pepsi болельщики будут пить Coca-Cola. И мы сейчас не шутим!

instagram.com

Некоторые партнёры уже отреагировали на акцию болельщиков своих официальных аккаунтах.

Но и это не всё. Следующим этапом онлайн-войны, которую курирует фандвижение «UnitedSouth», стало обрушение рейтинга некоторых приложений. Активное сообщество болельщиков выступило с призывом оценить приложения «РЖД» в AppStore и GooglePlay одной звёздочкой.

Последней на сегодняшний день онлайн-активностью стал призыв оформить индивидуальные письма в приёмную генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Естественно, интернет-война — это лишь одно из направлений борьбы. Встречаются среди болельщиков и те, кто прибегает к другим мерам выражения своего недовольства. Через несколько дней после того как появилась новость о том, что уйдёт Сёмин, в окрестностях стадиона появилось граффити «Только Сёмин».

Затем кто-то разместил рядом со стадионом цветы и траурные фото Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова.

У «РДЖ-Арены» уже даже начали проходить одиночные пикеты.

Прошла только неделя с момента, когда было решено отказаться от услуг Юрия Павловича Сёмина. Очевидно, что болельщики просто так не успокоятся.