«Водку не пробовал, подштанники не ношу»: Малком о жизни в России

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Малком признался РИА Новости, что во время пребывания в России не успел попробовать водку, а также отметил, что предпочитает не надевать подштанники зимой. По его словам, он утепляется, но не надевает «сто слоёв одежды».

Ношу ли я подштанники? Да нет, до такого не доходило. Дома у меня тепло, а когда еду на тренировку или иду на ужин с девушкой, просто одеваюсь по погоде, — сказал Малком.

Также Малком рассказал, что за время пребывания в России успел попробовать борщ, и отметил, что это блюдо пришлось ему по душе. В то же время он признался, что не пробовал водку, а из крепких напитков ему нравится джин.

Малком известен по выступлениям за бразильский «Коринтианс», французский «Бордо» и испанскую «Барселону». Состав «Зенита» он пополнил в 2019 году. За петербургскую команду он провёл 96 матчей, забил 23 мяча и записал на свой счёт 16 результативных передач.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что «Бетис» — очень серьёзная команда для петербургского «Зенита». Он оценил шансы российских футболистов как 50 на 50 в 1/16 финала Лиге Европы.