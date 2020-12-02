Власти Мордовии готовы рассмотреть переезд «Тамбова»

https://static.news.ru/photo/829aa064-34b7-11eb-838e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Мордовия готова рассмотреть переезд «Тамбова», заявил министр спорта республики Александр Савилов.

Известно, что в текущем сезоне «Тамбов» выступает на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. За его аренду выплачивают порядка 3 млн рублей за один матч.

К нам никто с такими предложениями не обращался. Мы сотрудничаем с «Тамбовом», он арендует у нас стадион, — отметил Савилов, слова которого приводят «Известия».

Министр также заверил, что предложение будет обсуждаться сразу же после того, как оно поступит.

В настоящее время «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе команды 12 очков. Некоторое время назад появилась информация о том, что игроки клуба могут бойкотировать игру 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

Ранее NEWS.ru писал, что «Уфа» принимала «Тамбов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в столице Башкирии проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Первый гол уфимцы забили на 20-й минуте. Его автором стал Тимур Жамалетдинов. На 54-й минуте он же оформил дубль. На 79-й минуте забил Филип Мрзляк. Владислав Камилов окончательно завершил разгром тамбовчан в компенсированное время.