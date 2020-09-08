Влашич погрязнет в болоте РПЛ: ЦСКА нужно вовремя продать хорвата

Полузащитник московского футболного клуба ЦСКА Никола Влашич может продолжить профессиональную карьеру в Европе. Честно говоря, подобное развитие событий вырисовывалось ещё прошлым летом, когда хорват взял на себя ответственность не только за голы, но и за «грязную» работу без мяча. Удивительно, но он один из немногих игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ), который после спада вернулся только сильнее и продолжает крепчать. Объективно, «красно-синие» с ним и без него — это два абсолютно разных коллектива. NEWS.ru рассказывает, какие клубы интересуются футболистом, и рассматривает возможные варианты развития ситуации.

22-летний легионер пропустил начало сезона-2020/21 из-за травмы, но вышел против «Зенита» в гостях и сразу отметился голом, который по итогам августа признали лучшим. Дальше последовали неплохие забитые мячи казанскому «Рубину» и грозненскому «Ахмату». А по итогам прошлого сезона-19/20 в 30 турах за его плечами оказалось 12 голов и пять результативных передач. Немудрено, что за такой статистикой, учитывая, что он ещё и основной игрок сборной Хорватии, активно следят «за бугром». А у некоторых он уже находится и в шорт-листе.

«Интер»

Последние несколько дней в борьбу за лидера армейцев вступил миланский «Интернационале». Клуб предлагает €25 млн плюс бонусы, что, собственно, должно полностью устраивать владельца клуба Евгения Гинера и Ко. В конце концов, ранее столичный коллектив говорил именно о такой сумме.

Вариант отличный. «Интер» — клуб не просто с богатейшей историей, но и главный соперник вечно лидирующего «Ювентуса». Да и судя по составу, миланцы уже давно проявляют особый трепет к балканцам, приглашая их пополнить свои ряды (там уже обосновались Марцело Брозович и Самир Ханданович, а также Иван Перишич, который отдан в аренду мюнхенской «Баварии»). В целом стиль футбола довольно близок для хорвата. К тому же совсем недавно главный тренер Антонио Конте и «Интер» договорились продолжить совместную работу. Футбол по Конте — это 11 отточенных на правильные действия солдатов, без устали бегающих по полю. Не слишком умно и изысканно, но зато железная схема 3-5-2 — идеальная история (ЦСКА довольно часто играет так же). И на поле Влашичу точно найдётся место.

Panoramic/Global Look Press

«Аталанта»

По последней информации, ухватить лакомый кусочек армейцев стремится «Аталанта», которая уже забрала в свои ряды лидера московского «Локомотива» Алексея Миранчука. И в отличие от «Интера» «Королева провинциалов» не хочет ждать до следующего года. Руководство готово побороться за хавбека в случае ухода Алехандро Гомеса. А 32-летний аргентинец, к слову, очень близок к тому, чтобы покинуть команду, за которую он выступает с 2014 года, и уйти в один из арабских клубов.

Только вот для «Аталанты» €25 млн — слишком высокий запрос, а отступные в размере €35 млн и подавно. Думается, что договориться с ЦСКА команде не удастся. Но было бы интересно понаблюдать за Влашичем в связке с Миранчуком.

«Наполи» и «Милан»

Ещё одними претендентами ранее выступали итальянские «Наполи» и «Милан». Первые даже регулярно повышали цену за игрока: сначала предлагали €12 млн, затем €15 млн, а окончательная сумма равнялась €20 млн. Но общее решение команды так и не приняли.

«Милан», между тем, ещё зимой 2019 года готов был заплатить «армейцам» те самые €25 млн, однако клуб не был готов распрощаться с футболистом, отклонив предложение. Тогда армейцы решили выручить с трансфера большую сумму.

Англия

В целом можно вернуться в Англию. Хорватский специалист Славен Билич из «Вест Бромвича» давно мечтает купить «своего» человека. Правда вот сам Никола категорически не хочет играть в средник клубах Европы и аутсайдерах Английской премьер-лиги. Ему, как и любому качественному игроку, подавай только топ. И запросы его абсолютно оправданы. Но в АПЛ пока особо не рассматривают молодого хорвата. Там и своих дарований хватает.

ЦСКА

Объективно, Влашич необходим ЦСКА, как воздух любому человеку. Неспроста его не хотят отпускать «задёшево», да и единственный реальный уход хорвата из клуба сейчас — это €35 млн отступных. За такую стоимость и выше только три футболиста уезжали из России — Халк, Виллиан и Паредес.

На данный момент трудовое соглашение с армейцами у Влашича рассчитано до 2024 года. Понятно, что руководство «красно-синих» не станет удерживать хавбека, если он сам потребует уйти. Пытаться договориться? Легко. Но не будет же ЦСКА портить карьеру дарованию. Или всё же может? Насколько вероятно, что руководство клуба поступит с Влашичем как с Фёдором Чаловым, которого в нужный момент не отдали в Англию?

Никола пока на всю информацию отвечает только так: «Я могу ожидать трансфера в будущем. Может быть, в следующее трансферное окно или в то, которое будет за ним». А вот его отцу Йошко Влашичу приходится отдуваться. В интервью хорватскому изданию Vecernji List он объяснил все детали карьеры сына.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У ЦСКА появился новый спонсор, они купили несколько игроков, причём за приличные деньги. Их амбиции выросли. А Никола — ключевой игрок и костяк команды. Все предложения о его покупке будут немедленно отклонены. На данный момент его продажа возможна только после выплаты отступных, которые составляют €35 миллионов. Причём эта опция не действует для российских клубов. Трансферное окно открыто до середины октября. Что будет? Кто знает, — заявил Влашич-старший.

Пока со стороны 22-летнего хорвата всё это выглядит как благодарность-одолжение. ЦСКА просто взял и поверил в парня, у которого всё не совсем хорошо складывалось в «Эвертоне». Но эта благодарность не должна быть вечной. Он и так всеми действиями давно отплатил армейцам. К тому же ему как игроку голодному до побед на международном уровне уже хочется играть не во втором по значимости клубном турнире Лиге Европы, а в главном. В Лигу чемпионов, как мы знаем, ЦСКА пробиться не смог, да и в ближайшем будущем перспективы оказаться там выглядят довольно туманно, учитывая, что теперь от России туда попадают всего две команды, а в стане «красно-синих» слишком много молодых игроков, которые пока и на уровне чемпионата выглядят не всегда стабильно.

Учитывая всё это, возникает ощущение, что данный сезон РПЛ может стать для него последним. И тем будет лучше для всех, кроме ЦСКА. Но не верится, что Гинер не найдёт ему альтернативу. Парня точно надо отпускать, пока не поздно. Иначе, как часто бывает, если вовремя не покинуть российское болото, то оно может затянуть надолго. И не всегда с перспективой на дальнейший рост.

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин придерживается подобного мнения. По его словам, хорвата необходимо вовремя продать, чтобы иностранец не потерял мотивацию.

Понятно, что на сегодняшний день Влашич — лидер, но если на его месте кто-то заиграет, то всё возможно. С каждой игрой он подтверждает свою значимость, благодаря чему им интересуются в Европе и предлагают действительно хорошие деньги. ЦСКА надо смотреть, у них есть задачи и определённые моменты по составу, было бы неплохо, если бы кто-то раскрылся или руководство коллектива приобрело нового «Влашича». Его стоит продавать. Влашич чувствует, что ему необходимо продолжать прибавлять. Естественно, если его трансфер вовремя не совершат, то игрок потеряет мотивацию, и есть опасение, что он погрязнет в нашем футбольном болоте. Но я думаю, что ЦСКА не будет повторять предыдущие ошибки. Если есть хороший спрос, то зачем оставлять, а за меньшие деньги купить молодого и перспективного с дальнейшей целью продажи на его позицию, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Предложения есть, и они хорошие. Выбирая между «Интером» и «Аталантой», специалист склоняется ко второму варианту.

Если смотреть, как сегодня играет «Аталанта», то, конечно, ему ближе было бы там. Но команда уже купила Миранчука, я думаю, что пока такие деньги руководство не готово вложить в приобретение. Сейчас в европейских кубках он себя покажет, и тот же «Реал» или «Манчестер» обратят на него внимание. Эти клубы ставят перед собой более высокие задачи, чем те же «Интер» или «Аталанта». Я думаю, что ему в принципе ближе испанский футбол, — добавил он.

А вот к английскому футболу игроку возвращаться не следует. Как отметил экс-игрок, в АПЛ будет меньше свободы действий.