Владимир Соловьёв сравнил юного вратаря «Ростова» с Буффоном

https://static.news.ru/photo/431e0f8a-b31a-11ea-8535-fa163e074e61_660.jpg Джанлуиджи Буффон Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв сравнил молодого вратаря футбольного клуба «Ростов» Дениса Попова с легендарным итальянским футболистом Джанлуиджи Буффоном.

Денис Попов. Ростов. 17 лет. Ты красавец! Буфонище! — написал Cоловьёв на своей странице в Instagram.

Попов был признан лучшим игроком матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом РПЛ. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.