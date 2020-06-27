Владелец «Спартака» Федун выделил на памятник Черенкову 9 млн рублей

https://static.news.ru/photo/98f3e842-b92f-11ea-ab94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Belikov/Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выделил средства на памятник бывшему полузащитнику сборной СССР и московской команды Фёдору Черенкову, который был открыт на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.

Федун выделил на памятник 9 млн рублей через благотворительный фонд поддержки социальных программ «ИФД КапиталЪ», сообщает Sport24.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет и был похоронен на Троекуровском кладбище. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989). Черенков является рекордсменом по количеству матчей за «Спартак» — он провёл за клуб 494 матча, забив 121 гол.

Ранее Федун написал письмо первому заместителю министра внутренних дел генерал-полковнику Александру Горовому с просьбой пересмотреть дело фанатов команды из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.