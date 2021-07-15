Виктории Витории: как «Спартак» всех рвёт раньше времени

Московский «Спартак» ударно вернулся к игре в футбол новом сезоне — в двух матчах товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер» красно-белые забили восемь мячей и ни одного не пропустили. Со счётом 4:0 были обыграны «Сочи» и «Рубин», что очень воодушевило фанатов. Но что «Спартак» реально показывает на поле и какие выводы из этого можно сделать перед стартом очередного сезона Премьер-лиги (РПЛ) — сейчас попробуем разобраться.

Прессинг, короткий пас

Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» — такой клуб, что даже когда он играет товарищеские матчи, людям это интересно. Зачастую, этому придаётся намного больше значения, чем оно реально того заслуживает. Хотя сейчас поговорить действительно есть о чём: 8:0 против двух команд первой пятёрки РПЛ — это необычно даже для предсезонки.

Добавляет интереса к играм красно-белых то, что они (игры) — первые при новом тренере. Руй Витория приехал в клуб всего полтора месяца назад, его назначение не вызвало слишком много восторга, поэтому давление на специалиста было с самого начала. Если бы он проиграл «Рубину» и «Сочи» даже на этом тренировочном турнире, его бы уже начали разносить фанаты, можете не сомневаться.

Но он эти матчи выиграл, и что гораздо важнее, команда сыграла в зрелищный футбол. Что особенно понравилось — игра в короткий пас. Ребята дорожили мячом и старались играть в контроль, а не в примитивные навесы на высокого нападающего, что недавно мы видели на Евро-2020 в исполнении сборной Черчесова. Там игроки частично были те же самые, но и Зобнин и Джикия и Соболев смотрелись намного увереннее и лучше в «Спартаке», чем в сборной.

Ещё «Спартак» сразу вступал в прессинг после потерь мяча, что говорит о мощном настрое и уже сейчас — о хорошей физической форме. Причём схожими по качеству были как первые, так и вторые таймы, в которых играли разные футболисты. В игре с «Рубином» впервые при Витории сыграли такие важные люди как Квинси Промес и Джордан Ларссон. Они вышли в самой концовке, но всё равно — событие примечательное. Из лидеров пока не было разве что Алекса Крала, но он скоро тоже вернётся на поле, Чехия всё-таки до четвертьфинала Евро дошла, ему нужно чуть больше времени на восстановление.

Из приятных неожиданностей шикарный гол Джикии со штрафного в стиле Бекхэма и игра 21-летнего воспитанника «Спартака» Михаила Игнатова. Он — полузащитник, и уже сейчас видно, что отлично понимает игру, может отдать качественный пас вперёд. Интересный парень, но пока не будем говорить более громких слов.

Палка о двух концах

Естественно, что выводов делать по предсезонным матчам нельзя. Особенно учитывая, что уже через девять дней «Спартак» и «Рубин» снова сыграют, но на этот раз — в Казани, в первом туре Премьер-лиги. Даже владелец красно-белых Леонид Федун признал, что здесь подопечные Леонида Слуцкого играли на расслабоне, а вот там покажут реальный уровень. Поражение там перечеркнёт всё, за что команду хвалят сейчас. И покажет, что были правы те болельщики, кто говорит, что Витория вывел команду на пик формы (или близко к нему) слишком рано.

С другой стороны — «Спартаку» в августе играть квалификацию Лиги чемпионов, и к этим матчам нужно быть готовыми на все 100, тут не прокатит отговорка, что сезон длинный, набирать будем позже. От тех матчей будет зависеть бюджет и трансферные возможности команды: под Лигу чемпионов поедут намного более качественные легионеры, чем под Лигу Европы. И деньги на этих легионеров будут, ведь за одно только участие в групповом этапе ЛЧ клуб получает 15 миллионов евро, если даже все матчи проиграет. За каждую победу — плюс 2,7 миллиона.

Чего делать точно не нужно — праздновать победу в Премьер-лиге прямо сейчас. Даже если «Спартак» ударно начнёт сезоне и будет лидировать после 10 туров, это не будет говорить вообще ни о чём. Даже Олег Кононов два года назад начал мощно, тоже выиграл Кубок Матч Премьер, затем обыграл ЦСКА в Премьер-лиге и лидировал после семи туров, а дальше пошли ужасная серия из пяти поражений подряд и отставка.