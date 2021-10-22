Видео задержания болельщиков «Спартака» появилось в Сети

Пользователь Telegram-канала Karpinside опубликовал видео задержания одного из фанатов «Спартака» на территории стадиона в Петербурге. Происшествие случилось в перерыве матча 12-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги, где «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1.

На кадрах видно полицейских рядом с болельщиком. Известно, что задержаны были пять человек. По информации МВД, болельщиков привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. По сообщению пресс-службы «Спартака», инцидент произошёл, когда расстроенные фанаты пытались уйти со стадиона, но автобус им должны были предоставить только по окончании матча.

В итоге это привело «к словесному конфликту и последующему жёсткому задержанию некоторых болельщиков», сообщил глава пресс-службы футбольного клуба Дмитрий Зеленов.

Ещё никогда в истории национальных первенств «Спартак» не терпел настолько неслыханное поражение. Столичный клуб остался на седьмой строчке. «Зенит» вышел на чистое первое место.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» были жёстко избиты правоохранительными органами в перерыве матча с «Зенитом». Представители органов избили фанатов, используя дубинки и электрошокеры.