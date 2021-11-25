Вернулся, чтобы править: Селихов два года был сломан, а сейчас стал лучшим

Чудеса возможны. Накануне «Спартак» второй раз подряд в этом сезоне обыграл «Наполи» в Лиге Европы. Домашняя победа над дерзкими итальянцами случилась благодаря двум голам Александра Соболева. Но ещё больший вклад для этой победы внёс голкипер Александр Селихов. Его героические сейвы на протяжении всего матча по-настоящему спасли команду. А ведь ещё полгода назад будущее Саши в стане красно-белых казалось очень призрачным. Рассказываем о главном герое матча «Спартак» — «Наполи».

Не голкипер — стена

Все игроки «Спартака» вышли на игру с «Наполи» невероятно заряженными. Селихов не исключение. Он с первых начал выручать свою команду, а главный сейв случился уже на 16 минуте, когда голкипер сначала отреагировал на прострел полузащитника Элифа Элмаса, а затем ещё ногой отразил добивание. Это было впечатляюще!

Вратарь Спартака Александр Селихов (слева) и игрок Спартака Георгий Джикия после окончания матча группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК Спартак (Москва, Россия) и ФК Наполи (Неаполь, Италия) Владимир Астапкович/РИА Новости

Но на этом спасения Селихова не закончились. Уже через несколько минут потревожить покой Саши решил Пётр Зелиньский. Он нанёс очень сильный удар, но Селихов и в этом эпизоде был надёжен.

Во втором тайме без геройств также не обошлось. Особенно запомнился момент, когда Саша достал мяч Дриса Мертенса из-под перекладины. Единственная осечка произошла на 68 минуте, когда мяч в ворота забил Элмас. Но стоит признаться, что этот мяч было вытащить практически невозможно.

После такой феерической игры многие эксперты признали, что Селихов на долгое время обеспечил себя место в воротах «Спартака». Ещё полгода назад представить себе подобное было крайне сложно, почти невозможно.

Чёрная полоса в карьере

Больше двух с половиной лет Селихов провёл в лазарете, восстанавливаюсь то от микротравм мышц бедра, то от разрыва ахиллово сухожилия, то от перелома пальца руки. А когда травмы неожиданно заканчивались, случались рецидивы старых болячек, и так по кругу. К 2020-му году Селихов окончательно потерял место в основе — Александр Максименко стал голкипером номером один в команде. Ситуация была настолько безрадостной, что на какое-то время Селихов опустился в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Но даже игра за «Спартак-2» шла не лучшим образом. За полгода сыграл в 10 матчах, в которых пропустил 14 мячей.

Александр Селихов selikhov57/instagram.com

Небольшой лучик надежды появился в конце пошлого сезона, когда в мае 2021 года футболист появился на поле в игре против «Арсенала». Это было первое появление Селихова в РПЛ за два года. После финального свистка голкипер разревелся на плече у капитана. Слишком тяжёлым оказалось это возвращение в РПЛ.

Но, как впоследствии выяснилось, это были не все испытания, которые уготовила для Селихова судьба. Перед стартом нового сезона он снова получил травму — очередное повреждение пальца руки. На восстановление необходимо было больше трёх месяцев. На тот момент наверняка многим казалось, что Саше будет очень тяжело вернуться полноценно в РПЛ.

Но он вернулся. Да, в первых матчах, до которых Руй Витория допускал Селихова, у голкипера наблюдалась определённая нервозность, напряжение. Но ему понадобилось всего пару игр, чтобы адаптироваться и показать всем, на что он способен. Вчерашний перформанс совершенно точно заставит «Спартак» забыть о том, кто такой Максименко на долгое время. Но и это не всё.

Если вратарь продолжит выступать на высоком уровне и дальше, если его не настигнут снова травмы (мысленно скрестили пальцы), то Селихов может вполне рассчитывать на попадание в сборную на отборочные матчи к ЧМ-2022.

Александр Селихов Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Чем Валерий Карпин хорош, так тем, что он не игнорирует актуальную игру футболистов в РПЛ. Если тот или игрок на момент оглашения состава находится в хороших кондициях, он почти всегда получает вызов в сборную (есть только одно исключение).

В 2018-году Селихов выбыл из состава сборной чуть ли не перед стартом домашнего чемпионата мира. Почему бы сейчас не попробовать поехать в Катар?