Венгер может возглавить сборную Нидерландов после ухода Кумана

https://static.news.ru/photo/b05dfdc0-e11f-11ea-9505-fa163e074e61_660.jpg Арсен Венгер Фото: ULMER via www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Нидерландов в случае, если действующий главный тренер национальной команды Рональд Куман уйдёт работать в «Барселону». Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Отмечается, что Венгер уже отправил в футбольную ассоциацию Нидерландов соответствующее обращение с выражением готовности начать работать со сборной. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-наставник «канониров» отказался возглавить каталонский коллектив. Венгер работал в «Арсенале» с 1996-го по 2018 год. Он выиграл с командой 17 трофеев, в том числе — три чемпионата Англии. Также французский тренер с «канонирами» в 2006 году дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл «Барселоне» со счётом 1:2. С прошлого ноября специалист работает руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Что касается Кумана, то в контракте с Королевским футбольным союзом Нидерландов у него есть особый пункт, согласно которому он может покинуть занимаемый пост после Евро-2020 (перенесён из-за пандемии коронавируса), если получит предложение от «Барселоны», передаёт Daily Mail.

14 августа «Барселона» с треском проиграла четвертьфинал Лиги чемпионов немецкой «Баварии» (2:8). После того разгрома Бартомеу заявил о скорых переменах в клубе.

Новым главным тренером команды, исходя из сообщения источника, станет экс-игрок и наставник из Голландии Рональд Куман. Отмечается, что руководство команды и 57-летний специалист в настоящий момент ведут переговоры, которые уже находятся на завершающей стадии, писал NEWS.ru.