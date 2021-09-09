Важный Гус: легендарный тренер сборной России Хиддинк завершил карьеру

Легендарный голландец Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры. Специалист, который через два месяца отпразднует 75-летие, возглавлял «Реал» и «Челси», добивался исторических успехов с национальными сборными и стал настоящим любимцем российских болельщиков. Вспоминаем основные достижения в карьере Хиддинка, в том числе — бронзу Евро-2008 со сборной России.

У истоков

До начала тренерской карьеры Хиддинк был футболистом, весьма средним по голландским меркам. Полузащитник выступал за скромные «Де Графсхап» и НЕК, два сезона без особых успехов провел в ПСВ, а также уезжал поиграть в США. В качестве кандидата в сборную Нидерландов Хиддинка никогда не рассматривали, за карьеру игрока он завоевал лишь один трофей: в сезоне-1968/1969 вместе с «Де Графсхапом» стал чемпионом третьего по силе голландского дивизиона.

Именно в этом клубе Хиддинк в 1982 году повесил бутсы на гвоздь и, как это часто бывает, плавно перешел на тренерскую работу. Через два сезона голландец пошёл на повышение в ПСВ, войдя в тренерский штаб этой команды. Поработав три сезона в качестве ассистента, Хиддинку предложили возглавить клуб их Эйндховена, причем премьера получилась блистательной. Специалист в первом же сезоне взял чемпионство, затем повторил это достижение ещё дважды, а также привел ПСВ к первой и последней победе в Кубке европейских чемпионов.

Когда мы в клубе

На феноменальные успехи Хиддинка у руля ПСВ обратили внимание топ-клубы, карьеру за пределами родины тренер начал в 1990 году в Турции. В «Фенербахче» у голландца ничего не получилось, он не отработал там и полного сезона, после чего оказался в «Валенсии».

Из испанской команды голландцу удалось сколотить боеспособный коллектив, который регулярно выступал в еврокубках, однако трофеи не приходили. Практически не было их и в «Реале», который тренер возглавлял с 1998 по 1999 год. Звёздный мадридский клуб под руководством Хиддинка смог выиграть лишь Межконтинентальный кубок — трофей третьего, если не четвертого сорта, поэтому и карьера голландца у руля сливочных получилось скоротечной.

Позже Хиддинк дважды на непродолжительное время становился исполняющим обязанности главного тренера «Челси», в 2009-м ему удалось выиграть с лондонцами Кубок Англии. Были также четыре года у руля ПСВ, за которые специалист снова завоевал несколько трофеев в Нидерландах, но настоящей звездой в тренерской профессии Хиддинк стал благодаря работе с национальными сборными.

Антон Денисов/РИА Новости

Волшебник Гус

Впервые международная карьера Хиддинка-тренера началась в 1994-м. Успехи специалиста заметили на родине, предложив ему возглавить сборную Нидерландов. С оранжевыми тренер работал четыре года, под его руководством сборная дошла до четвертьфинала Евро-1996, а через два года вышла в полуфинал чемпионата мира. Там подопечные лишь в серии пенальти уступили бразильцам, а затем потерпели поражение от Хорватии в матче за третье место. После этого Хиддинк ушел в отставку.

К работе со сборными голландец вернулся в 2001 году. Его пригласили в сборную Южной Кореи, которой предстояло выступить на домашнем чемпионате мира-2002. Тренер за короткий срок создал сумасшедший коллектив, который подошел к мундиалю в отличном физическом и психологическом состоянии. На групповом этапе хозяева сенсационно победили Польшу и Португалию, сыграли вничью с США и вышли в 1/8 финала. Там начали происходить совсем уж невообразимые вещи. Корейцы прошли Италию, Испанию и оказались в полуфинале. У соперников Южной Кореи были вопросы к судейству, но умалять заслуг хозяев не стоит. Путь подопечных Хиддинка закончился в полуфинале, причем немцы с трудом одержали победу со счетом 1:0.

В матче за третье место, как и четыре года назад, сборная Хиддинка проиграла. Бронзовые медали на этот раз достались Турции. Несмотря на это, тренер стал национальным героем в Южной Корее, ведь поверить в попадание команды в топ-4 лучших сборных мира мог только сумасшедший.

Через три года в надежде на повторение чуда 2002 года Хиддинка позвали австралийцы. Их сборная не выходила на чемпионат мира с 1974-го, надежда у местных футбольных чиновников оставалась только на голландского волшебника. И он не обманул их ожиданий. Специалист снова за короткий срок сколотил из средней сборной крепкий коллектив с сумасшедшей физической подготовкой, благодаря чему смог победить Уругвай в стыковых матчах и вывести команду на мундиаль.

Там сборная Хиддинка снова произвела фурор, пусть и не такой мощный, как с Южной Кореей. Австралийцы победили Японию, уступили Бразилии, а затем сыграли вничью с Хорватией, что позволило им выйти в плей-офф со второго места. В 1/8 финала Хиддинку снова выпало встретиться с итальянцами, но на этот раз удача ему не улыбнулась. Исход встречи решил спорный пенальти в дополнительное время, а Италия позже стала победителем турнира. Несмотря ни это, работа Хиддинка с австралийцами была признана абсолютным успехом.

Российская сказка

Успехи Хиддинка со средними сборными обратили на себя внимание всего мира, подсуетиться же и заполучить себе чудо-тренера решили россияне. Многие в стране скептически относились к идее приглашения на пост главного тренера сборной первого в истории иностранца, но РФС во главе с Виталием Мутко решил рискнуть. Не последнюю роль в подписании Хиддинка сыграл Роман Абрамович: он и провел переговоры, и согласился взять на себя зарплату голландца, которая составляла 2 миллиона евро.

Белоусов Виталий/РИА Новости

Первым вызовом для Хиддинка был отборочный турнир на Евро-2008, который сложился для россиян драматично. Именно в рамках той квалификации состоялся исторический матч против сборной Англии в Лужниках, в котором россияне одержали волевую победу (2:1). После этого последовали сенсационное поражение от Израиля и невнятная победа над Андоррой. Путевку же на Евро россияне получили только благодаря победе хорватов над англичанами в последнем туре.

Финальная часть Евро началась для россиян сокрушительным поражением от Испании (1:4), но затем команда выдала блестящую серию из трёх матчей, прогрессируя от игре к игре. Специалисты снова обратили внимание на шикарную функциональную готовность подопечных Хиддинка, а многие футболисты той сборной вспоминали, что голландцу удалось создать в команде неповторимую атмосферу. В итоге в группе были биты Греция и Швеция, а затем россияне провели лучший матч в своей истории.

В 1/4 финала в соперники сборной России досталась Голландия, которая катком прошлась по топовым соперникам в группе и считалась одним из главных фаворитов Евро. Однако Хиддинк не пощадил соотечественников. Россия играла организованно, но при этом очень смело, без намека на «автобус». Защитников голландцев «возил» Андрей Аршавин, с центра поля по девяткам лупил Колодин, отличный мяч после фланговой подачи забил Роман Павлюченко. Голландцы спаслись от поражения в концовке, но в овертайме Аршавин и компания окончательно приговорили соперника. Сначала плеймейкер «Зенита» организовал гол для Дмитрия Торбинского, а затем издевательским ударом между ног Эдвину ван дер Сару забил сам.

О той игре вспоминают до сих пор: россияне больше ни разу не показывали ничего подобного в матчах с соперниками такого уровня. В полуфинале с Испанией команду Хиддинка снова ждал разгром (0:3), но на отношение к голландцу в России это мало повлияло. Тренер получил ласковое прозвище Гус Иванович и стал национальным героем.

imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/Global Look Press

К сожалению, Хиддинку не удалось вывести сборную России на чемпионат мира 2010 года, хотя поколение у россиян было потрясающим. В группе команда пропустила вперед Германию, а в стыковых матчах сенсационно проиграла уступающей в классе Словении. После переговоров с новым президентом РФС Сергеем Фурсенко Хиддинк принял решение не продлевать контракт и покинул сборную России.

Но на этом миссия Хиддинка в России не закончилась. С 2012 по 2013 год специалист возглавлял «Анжи» на пике его финансового благополучия. Специалист привел махачкалинский клуб к первой в его истории бронзе, оставив свой след и в клубном российском футболе.