Валуев предложил раскритиковавшему власть вратарю «Крыльев» уехать из РФ

https://static.news.ru/photo/9472b3a6-88b6-11ea-8774-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором спортсмен негативно высказался о действиях российских властей.

Не могу понять, что произошло у этого человека и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денежки, — заявил Валуев.

Он напомнил, что для оплаты штрафов существует льготное время, а чтобы не платить их, нужно не совершать правонарушения. Валуев подчеркнул, что «кислород перекрывают», когда из-за задолженности человек не может выехать за границу, но так делают и в других странах.

Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алименты, — посоветовал спортсмену бывший чемпион мира по боксу.

Он предложил Фролову найти свободную во всех отношениях страну и жить там.

NEWS.ru писал, что руководство «Крыльев Советов» решило оштрафовать футболиста за нарушение пункта контракта, поскольку Фролов причинил ущерб интересам клуба.

Ранее спортсмен заявил, что правительство «всех хочет держать под колпаком», а также раскритиковал введение штрафов за нарушение самоизоляции.