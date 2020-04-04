Валерий Карпин снова стал отцом

https://static.news.ru/photo/9e8a2706-7688-11ea-815e-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина родилась четвёртая дочь.

Об этом специалист сообщил, опубликовав в Instagram фотографию с супругой Дарьей и новорожденной девочкой.

Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки, — подписал он фото.

Тренер «Ростова», старшей дочери которого уже исполнилось 22 года, а третья родилась в сентябре 2018 года, горячо поблагодарил жену.

Люблю тебя, — заявил Карпин, обращаясь к супруге.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подписал новый пятилетний контракт, детали соглашения не разглашаются.