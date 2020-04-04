Валерий Карпин снова стал отцом

У главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина родилась четвёртая дочь.
Об этом специалист сообщил, опубликовав в Instagram фотографию с супругой Дарьей и новорожденной девочкой.
Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки, — подписал он фото.
Тренер «Ростова», старшей дочери которого уже исполнилось 22 года, а третья родилась в сентябре 2018 года, горячо поблагодарил жену.
Люблю тебя, — заявил Карпин, обращаясь к супруге.
Ранее NEWS.ru писал о том, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подписал новый пятилетний контракт, детали соглашения не разглашаются.
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